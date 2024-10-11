Бывший посол России в США Анатолий Антонов дал интервью Newsweek перед своей отставкой, в которой предупредил о том, что Вашингтон находится у края пропасти. Газета.Ru

«Проект "Украина" только все дальше затягивает американских политиков в пропасть, выбраться из которой становится все труднее», — рассказал дипломат. Lenta.ru

Антонов также подчеркнул, что Вашингтон ведет опасную дискуссию о возможности ударов вглубь России. Он напомнил предупреждение президента РФ Владимира Путина, что подобное разрешение будет означать прямое участие НАТО в конфликте. News.ru