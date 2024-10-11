Политолог раскрыл, зачем на самом деле Путин приехал в Ашхабад

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад в первую очередь ради встречи с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, считает политолог Алексей Макаркин.

В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что основной смысл мероприятия, посвященного 300-летию со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги, на самом деле заключается в налаживании международных отношений, а не в культурной интеграции.

"Полагаю, что основной смысл мероприятия на самом деле заключается не в культурном сотрудничестве, а в российско-иранской политической составляющей. Возможно, там обсуждаются какие-то вопросы перед саммитом БРИКС в Казани, на котором готовятся подписать всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", — пояснил Макаркин.

Политолог отметил, что прошлая администрация Ирана не хотела сотрудничать с США из-за разрыва ядерной сделки экс-главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам эксперта, тем временем действующие иранские власти хотят возобновить диалог с Западом. Он выразил мнение, что это может вызвать вопросы касательно дальнейшего сотрудничества с Россией. Макаркин напомнил, что недавно РФ подписала договор о всестороннем сотрудничестве с КНДР, но Северная Корея исторически рассматривает Вашингтон в качестве угрозы.

"С Ираном все сложнее, так как у страны более сложный опыт отношений с РФ и СССР. Кроме того, Иран сейчас рассматривает Америку как страну, способную сдержать Израиль. Если на президентских выборах в Штатах победит Трамп и он продолжит вести ту политику в отношении Ирана, которую вел раньше, то это может оттолкнуть Иран в сторону России", — заключил политолог.

Путин ранее встретился с Пезешкианом в Ашхабаде. На опубликованных в Сети кадрах видно, как лидеры государств пожали друг другу руки и сделали общую фотографию. Путин на встрече отметил, что отношения с Ираном носят приоритетный характер для России и успешно развиваются.