В Госдуме назвали условия успешных отношений России и Ирана

Идея отказа от доллара поможет в развитии отношений между Россией и Ираном и России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что также оба государства заинтересованы в урегулировании крупных региональных проблем, которые иногда приобретают характер международных.

"Есть общеэкономические интересы, связанные с развитием логистики, транспортной инфраструктуры, экономическим обменом. Плюс общие позиции, во многом связанные с необходимостью ухода от доллара и евро в международных расчетах при совершении сделок. Кроме этого, и Россия, и Иран заинтересованы в урегулировании крупных региональных проблем, которые порой приобретают характер международных", — пояснил Новиков.

Депутат отметил, что государства постоянно контактируют и согласовывают позиции. Он выразил мнение, что сверка позиций — очень важная составляющая. Парламентарий уточнил, что таким образом страны лучше понимают друг друга и узнают об отношении к тем или иным событиям.

"Встречаясь, главы государств проводят некую ревизию того, в каком состоянии находятся наши экономические отношения, как идет их развитие, какие прогнозы существуют и какие проекты стоит ускорить", — добавил Новиков.

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом заявил, что у стран хорошие тенденции во взаимной торговле. По его словам, товарооборот между государствами показывает рост.