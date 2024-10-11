Путин заявил об успешном развитии стратегического партнерства с Туркменией

Отношения стратегического партнерства между Россией и Туркменией успешно развиваются.

Об этом заявил 11 октября Президент РФ Владимир Путин на встрече председателем верхней палаты парламента Туркмении, экс-президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Отношения стратегического партнерства развиваются успешно между Россией и Туркменистаном. В значительной степени это благодаря вашим усилиям, поскольку вы заложили основы таких отношений», — сказал глава государства, слова которого приводит ТАСС.

Российский лидер дал положительную оценку развитию взаимной торговли между Москвой и Ашхабадом. По его словам, продолжается поиск новых проектов для развития сотрудничества, для этих целей работает межправительственная комиссия. Также Путин отметил тесные связи на региональном уровне.

«Межрегиональные связи развиваются хорошо. 60 субъектов Российской Федерации имеют устойчивые связи со своими друзьями и партнерами в Туркменистане», — сказал Президент России, отдельно выделив из таких субъектов Татарстан, Астраханскую область и Санкт-Петербург.

Путин также указал, что с действующим президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым у него сложились хорошие отношения и отметил, что его ждут на саммите БРИКС в Казани и на неформальном саммите лидеров СНГ в преддверии Нового года.