Песков предупредил о сильных противниках РФ в информационной войне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противники, ведущие информационную войну против России, «очень сильны». Об этом Песков рассказал Telegram-каналу SHOT.

Представитель Кремля призвал не верить сообщениям, что успехи России в информационной среде влияют на получение Украиной западной помощи. Также Песков ответил на вопрос, побеждает ли Россия в информационной войне

«Это как езда на велосипеде - здесь нельзя останавливаться. Противники тоже очень сильны», - подчеркнул он.

Помощник президента РФ Николай Патрушев ранее заявлял, что США и их союзники ведут информационную войну, чтобы дискредитировать Россию. По словам Патрушева, западные страны используют любые «грязные и гнусные» методы, включая неприкрытую ложь и бездоказательные обвинения. Патрушев отмечал, что в рамках информационной войны Россию сначала обвиняли в подрыве «Северных потоков».