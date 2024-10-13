В МИД России ответили на заявления об опасности расширения БРИКС

В МИД России заявили, что БРИКС никогда не был и станет военным союзом.

«БРИКС никогда не являлся, не является и не собирается становится военным союзом. Более того, БРИКС — это даже не международная организация или интеграционная структура, а межгосударственное объединение равноправных участников», — говорится в Telegram внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что отношения между партнёрами по организации строятся на основе равноправия, взаимного уважения, принципов открытости, прагматизма и солидарности.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что одной из основных задач БРИКС является «создание справедливой и многосторонней мировой экономической системы».

Ранее стало известно, что ряд стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приняли приглашения для участия в саммите БРИКС в Казани.