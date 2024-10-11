В Кремле оценили способность Маска стать посредником между РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский предприниматель Илон Маск вряд ли может стать посредником для урегулирования вопросов между РФ и США. Газета.Ru

«Пока никаких признаков для этого нет, поэтому нет, вряд ли», — сказал он. RT на русском

Ранее Илон Маск открыто выступил в поддержку кандидата в президенты страны Дональда Трампа. В своей предвыборной компании тот делает акцент на том, что сможет закончить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. После того как Маск поддержал Трампа, он стал героем мемов. Недавно американский бизнесмен также выступал против того, чтобы Запад разрешал Украине использовать дальнобойное оружие. Ura.Ru