Песков рассказал, поздравит ли Путин победителя выборов президента США

Президент РФ Владимир Путин не планирует поздравлять будущего президента США с победой на выборах, которые состоятся 5 ноября. Об этом заявил Telegram-каналу Shot пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, это связанно с позицией США по отношению к России.

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Претендентом на высший государственный пост от Демократической партии является нынешний вице-президент Камала Харрис. Соперником Харрис стал бывший глава государства республиканец Дональд Трамп.

В ходе предвыборной кампании Камала Харрис обрушилась с критикой на своего соперника из-за данных, которые были приведены в книге журналиста Боба Вудворда «Война». При этом она высказала оскорбления в адрес президента России Владимира Путина.

В Кремле, комментируя ее слова, отметили, что российский лидер никогда не позволял себе использовать оскорбительную риторику в адрес кого бы то ни было, и с сожалением констатировали, что оскорбления стали неотъемлемой частью американской политической культуры.