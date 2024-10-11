Замешательство во властных структурах Украины по поводу проведения «саммита мира» по Украине в ноябре связано с успехами российской армии на поле боя. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Неопределенность и замешательство с проведением второго саммита связаны с нашими успехами на поле боя. Потенциальные участники этого шоу боятся выглядеть смешными. Пусть смешным выглядит только (украинский лидер Владимир. – Прим. ред.) Зеленский. Ему не привыкать», – подчеркнул он.

Как отметил Константинов, сложившееся для ВСУ тяжелое положение на поле боя побуждает Зеленского на безумную стратегию, суть которой состоит в продолжении конфликта до последнего украинца.

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11 октября Зеленский сообщал, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в ноябре.

При этом во вторник, 8 октября, советник главы офиса Зеленского Дарья Заровная сообщила, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине, которую в Киеве рассчитывали провести в ноябре этого года, не состоится.