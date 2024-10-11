Путин подтвердил, что ждет встречу с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин подтвердил в разговоре с председателем турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, что ждет двустороннюю встречу с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Казани через неделю. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Газета.Ru

«И Путин сказал, что ждет буквально через неделю уже двустороннюю встречу с президентом (Реджепом Тайипом. – Прим. ред.) Эрдоганом в Казани», – сказал официальный представитель Кремля. Москва24

Также в разговоре с Куртулмушем российский лидер обменялся мнениями по вопросам, обсуждавшимися ранее в Москве. Деловая газета «Взгляд»