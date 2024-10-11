Лавров уличил Запад в попытке США натравить страны АСЕАН на Россию

Запад пытается направить входящие в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) страны против России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Lenta.ru

«Соединенные Штаты и их союзники, очевидно, взяли курс на включение Азиатско-Тихоокеанского региона в зону интересов НАТО», - отметил министр. Российская газета

При этом министр подчеркнул, что Россия неизменно поддерживает усилия стран АСЕАН по сохранению мира и обеспечению равноправного сотрудничества со всеми партнерами ассоциации. Деловая газета «Взгляд»