Путин поздравил жителей Тувы с юбилеем вхождения республики в состав СССР

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тувы с 80-летием добровольного вхождения Тувинской Народной Республики (ТНР) в состав СССР и назвал его поворотной вехой в истории региона.

Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

"Это событие стало важной, поворотной вехой в истории республики, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению его уникального культурного, духовного наследия", - говорится в телеграмме.

Путин также отметил талант, трудолюбие и гостеприимство жителей Республики Тыва, подчеркнув, что тувинцы "с огромным уважением относятся к самобытным традициям и обычаям предков, бесценным природным богатствам родного края, своей деятельной энергией и целеустремленностью содействуют реализации ключевых общенациональных задач на благо республики и всей России".

Президент лично посещал Туву в сентябре текущего года. В ходе совещания по развитию республики он подчеркнул патриотизм тувинского народа и назвал его движущей силой развития региона.

Малый хурал (парламент) ТНР принял декларацию о вхождении региона в состав Советского Союза 17 августа 1944 года. Тува обратилась с ходатайством о принятии в РСФСР на правах автономной области. 11 октября того же года председатель президиума Верховного Совета (ВС) СССР Михаил Калинин подписал указ о принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза Советских Социалистических Республик.