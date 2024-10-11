$97.24+0.29106.51+0.09
Почта

Экс-посол США Тейлор: Путин якобы говорил Бушу, что Украина не является страной

Президент РФ Владимир Путин в 2008 году на саммите Россия – НАТО в Бухаресте в личном разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим якобы мог утверждать, что Украина не является «настоящей страной». Об этом написал в газете The New York Times экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

Экс-посол США раскрыл разговор Путина и Буша об Украине в 2008 году
© РИА Новости
«Это… была встреча, на которой Путин, один из гостей, наклонился к президенту Бушу и, как известно, сказал, что Украина — «ненастоящая страна», — утверждает дипломат.

Тейлор также отметил, что тогда госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс смогла добиться включения в коммюнике сообщения, которое подтверждало, что Киев в конечном счете вступит в НАТО, однако без указаний на то, когда именно.

До этого издание Politico писало, что шансы на исполнение просьб президента Украины Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке страны крайне малы.

Политика
Уильям Тейлор
Владимир Зеленский
Кондолиза Райс
Джордж Буш
Владимир Путин
НАТО
Киев
Бухарест
Соединенные Штаты
Украина