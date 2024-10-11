«Как чертики из табакерки»: Лавров о предложениях из-за рубежа по Украине

Россия следит за политическими заявлениями о необходимости урегулирования конфликта на Украине, но пока не обнаружила в них ничего серьезного, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции. News.ru

«Ежедневно какие-то, как чертики из табакерки, выскакивают новости. Владимир Зеленский сегодня сказал одно, завтра другое, потом его поправила его администрация, или как она называется – Офис президента Украины», – сказал глава МИД. Москва24

«Бессмысленно за этим следить, все реальные дела видны на земле и в практических шагах политиков, когда что-то серьезное предлагается. Пока на земле мы видим, как наши вооруженные силы последовательно решают поставленные задачи, а в заявлениях политиков пока ничего серьезного мы не обнаружили», – добавил Лавров. ТАСС