Депутат Бессараб: в России невозможно сделать три выходных дня в неделю

Сократить рабочую неделю в России до четырех дней, как хотят большинство россиян, невозможно. Об этом "Москве 24" рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Мы достигли исторического минимума по безработице, следовательно, у нас огромная потребность в кадрах, это доказывает, что экономика нуждается в притоке рабочей силы, следовательно, за четыре дня в неделю мы просто не успеем сделать все те задачи, которые стоят перед организациями как бюджетной сферы, так и реального сектора экономики", - пояснила депутат. Бессараб отметила, что в ее планах есть направить в Госдуму предложение сократить рабочую неделю до 36 часов в добровольном порядке. Однако она уточнила, что такая возможность может появиться только в качестве эксперимента. Накануне результаты опроса сервисов "Работа.ру" и "Подработка" показали, что более 70% россиян предпочли бы иметь три выходных дня в неделю. Подавляющее большинство опрошенных (74%) заявили, что нуждаются в трех выходных днях в неделю. Вариант "два выходных" предпочли 17% респондентов, 8% нужно более трех выходных дней в неделю, а 1% достаточно и одного выходного дня.