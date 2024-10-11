Путин раскрыл главное условие для всеобщего мира

Главным условием и залогом для всеобщего мира на планете является уважение суверенитета и интересов каждой страны и народа на Земле.

Об этом на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в столице Туркменистана Ашхабаде заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия доступна на сайте Кремля.

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свое мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — заявил глава российского государства.

Путин заявил, что Россия готова обсудить выстраивание нового миропорядка

Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом в ночь на пятницу, 11 октября. Помимо участия в форуме, у него запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которой российский лидер обсудит отношения Москвы и Тегерана, а также ситуацию на Ближнем Востоке.