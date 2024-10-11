Лавров рассказал о реакции Москвы на анонс нового «саммита мира»

России неинтересна информация украинских политиков о проведении второй «мирной конференции» по урегулированию конфликта. Об этом на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. RT на русском

«Я не слежу за той информацией, которую периодически озвучивают украинские представители разного уровня. Нам это неинтересно», - сказал министр. Лавров подчеркнул, что позиция Москвы была «предельно четко изложена президентом Российской Федерации 14 июня 2024 года на выступлении в министерстве иностранных дел». «Эта позиция последовательно реализуется на практике, и мы доведем дело до конца», - добавил глава МИД РФ. ТАСС

Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Киев намерен провести второй «саммит мира» с участием России до конца 2024 года. Lenta.ru