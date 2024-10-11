Лавров отреагировал на ремилитаризацию Японии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите, что Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается конкретно Японии, то мы серьезно озабочены ремилитаризацией этой страны», — заявил российский министр.

Кроме того, он подчеркнул, что идеи о создании военных блоков несут в себе риски конфронтации, которые могут перейти в горячую стадию, пишет РИА Новости.

Ранее главой правящей Либерально-демократической партии и новым премьером Японии был избран Сигэру Исиба. В ходе предвыборной кампании он выступил за укрепление обороноспособности страны и создание системы коллективной безопасности в регионе по аналогии с Североатлантическим альянсом в Европе.

«Любая милитаризация, любые идеи о создании военных блоков всегда несут в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу», - прокомментировал по итогам Восточноазиатского саммита идею властей Японии министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее китайские политологи и эксперты обратили внимание на то, что НАТО пытается удовлетворить стратегические интересы США, а также разрешить свой экзистенциальный кризис, усиливая заявления о «китайской угрозе». При этом, по их мнению, США планируют расширить Североатлантический альянс на Азию.

В свою очередь в МИД Китая призвали НАТО отказаться от «менталитета холодной войны», прекратить запугивать мир угрозами безопасности и «воображаемыми врагами».