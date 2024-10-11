Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС

Президент России Владимир Путин пригласил участников международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.

Утром Путин прибыл в Торгово-промышленную палату (ТПП) Туркмении, чтобы принять участие в форуме , который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин приехал на площадку на своем «Аурусе», где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Во время выступления на форуме Путин подчеркнул, что сегодня в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

10 октября министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента России во время его визита в Ашхабад.