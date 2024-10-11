Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций – основа мира и развития» в Ашхабаде процитировал строки туркменского поэта Махтумкули Фраги. Видеозапись его выступления опубликовал Telegram-канал Кремля.

Международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций», в работе которого принял участие российский лидер, посвящен 300-летию со дня рождения поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

В своей речи Владимир Путин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны, в письмах на фронт родные туркменских бойцов цитировали стихи Фраги, «старались ободрить, вселить смелость и отвагу».

«Процитирую одну из этих фраз: «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон»», - заявил президент России.

Глава государства обратил особое внимание на то, что Махтумкули Фраги заслуженно считают основоположником туркменской поэзии и литературы, он смог в полной мере «раскрыть красоту туркменского языка».

Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом 11 октября и встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Кроме участия в международном форуме, у главы России также запланирована встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.