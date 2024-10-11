Володин рассказал о западном «проекте по расчеловечиванию»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил США и другие западные страны в попытке реализовать «проект по расчеловечиванию», цель которого - превращение людей в «суррогаты» без гарантированного права на жизнь. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, на протяжении веков западные страны «порабощают и лишают цельности» человека под лозунгами освобождения. Спикер Госдумы заявил, что это организовано через «отлучение от церкви», «принуждение забыть свои корни» и распространение «идеологии индивидуализма и эгоизма».

Также Володин упомянул отказ от рождения детей и пропаганду ЛГБТ* . По словам спикера Думы, власти западных стран делают все больше для того, чтобы человек «оставался один на один с миром», так как одинокими людьми гораздо легче манипулировать.

«Целенаправленно людей лишают памяти, морали, понятия греха, сочувствия и сострадания. А то, ради чего существует человечество, - продолжение рода, передача из поколения в поколение веры, моральных ценностей, истории и культуры - намеренно блокируется», - написал Володин.

Он заявил, что сейчас людей подталкивают к «отказу от человеческой идентичности», предлагая им «попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ».

«Что будет дальше? Человека превратят в суррогат. А суррогату не гарантированы права человека, главное из которых - право на жизнь», - подчеркнул Володин.

Спикер Думы назвал это «вызовом для всего мира». Он подчеркнул, что Россия должна «спасти людей от расчеловечивания».

Ранее правительство РФ концептуально поддержало законопроект, запрещающий пропаганду идеологии чайлдфри (отказ от рождения детей). Документ предполагает «установление защиты» от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе. За пропаганду чайлдфри планируют ввести штрафы по аналогии с наказанием за пропаганду ЛГБТ*.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.