Глава Феодосии оценил ситуацию на горящей четвертые сутки нефтебазе

Ситуация на нефтебазе в Феодосии на юго-востоке Крыма, которая горит уже четвертые сутки, стабилизировалась. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко, его цитирует ТАСС.

«Факельного горения по нефтебазе на сегодняшний момент нет, ситуация стабилизирована», — отчитался мэр и добавил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС и коммунальные службы.

В сети ранее опубликовали кадры горящей четвертые сутки нефтебазы. На кадрах видно мощное пламя, которое, судя по видео, разгорается все сильнее.

Пожар на нефтебазе на полуострове начался в ночь на 7 октября. Никто, предварительно, не пострадал. В Феодосии из-за ЧП ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации.

Более тысячи жителей эвакуировали из близлежаших домов после начала пожара. 10 октября на нефтебазе произошел выброс горючих материалов.

О причинах происшествия власти официально не сообщали. В ночь начала пожара над Крымом перехватили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).