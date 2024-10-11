Небензя раскритиковал атаки Израиля на Ливан и политику США

Израиль обстрелами Ливана попирает принципы международного гуманитарного права, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

По его словам, Тель-Авив рассматривает жертвы гражданских как «сопутствующий ущерб» по принципу «лес рубят – щепки летят». При этом США продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности ООН принять решения для установления режима прекращения огня в секторе Газа.

«Вместе с ним по принципу «пан или пропал» вынуждены действовать и его американские подельники, к тому же ещё и скованные достигающей кульминации предвыборной кампанией», — заявил дипломат.

Постпред указал, что 3 октября Москва направила в Бейрут партию гуманитарной помощи, однако гуманитарных усилий недостаточно в обстоятельствах, когда Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке».

Израиль 1 октября начал сухопутную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана, продолжая воздушные бомбардировки. Погибли более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. В ответ «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.