Небензя раскритиковал атаки Израиля на Ливан и политику США

Небензя прокомментировал израильские атаки на Ливан
Израиль обстрелами Ливана попирает принципы международного гуманитарного права, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.
По его словам, Тель-Авив рассматривает жертвы гражданских как «сопутствующий ущерб» по принципу «лес рубят – щепки летят». При этом США продолжают блокировать любые попытки членов Совета Безопасности ООН принять решения для установления режима прекращения огня в секторе Газа.
«Вместе с ним по принципу «пан или пропал» вынуждены действовать и его американские подельники, к тому же ещё и скованные достигающей кульминации предвыборной кампанией», — заявил дипломат.
Постпред указал, что 3 октября Москва направила в Бейрут партию гуманитарной помощи, однако гуманитарных усилий недостаточно в обстоятельствах, когда Израиль и США «поливают бензином пламя самой разрушительной эскалации на Ближнем Востоке».
Израиль 1 октября начал сухопутную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана, продолжая воздушные бомбардировки. Погибли более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. В ответ «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.