Посол Мирошник: Европа без США помогать Украине не собирается

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил убеждённость, что решение американского лидера Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине может привести к тому, что европейцы сами оказывать содействие Киеву не захотят.

По его словам, такая пауза может затянуться до завершения американской избирательной кампании.

«Когда хозяин не приехал, Зеленский покатил по сателлитам за утешением. Зеленский явно расстроен», — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

По его мнению, Зеленский, чтобы «уже во второй раз не возвращаться с пустыми руками и констатацией, что партнёры уже не те, помчал в европейский тур».

При этом посол подчеркнул, что в Италии, Франции, Британии Зеленского «обняли, пожалели, но… денег не дали».

«И без участия США в больших объемах не дадут, потому что как сейчас, так и ранее это результат американо-европейской сделки. Сами тянуть эту ношу европейцы не будут», — отметил Мирошник.

Ранее стало известно, что встречу контактной группы по Украине на базе Рамштайн перенесли из-за американского президента Джо Байдена.

Позже официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о переносе встречи «Рамштайн» по Украине на неизвестный срок.