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Посол МИД Мирошник: Европа не будет помогать Украине без США

Решение главы Белого дома Джо Байдена не участвовать во встрече по помощи Украине может привести к тому, что страны Европы не станут самостоятельно помогать Киеву, пауза может затянуться до завершения избирательной кампании в США. Таким мнением в Telegram-канале поделился посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что украинский президент в ходе встречи с лидерами стран Евросоюза выглядел «потерянным», так как «хозяин» не стал с ним встречаться. По мнению дипломата, у администрации Байдена на сегодняшний день есть более важные задачи, в том числе спасение США от последствий урагана и предстоящие выборы президента.

«В Италии, Франции, Британии [Зеленского] обняли, пожалели, но денег не дали. И без участия Соединенных Штатов в больших объемах не дадут», — добавил Мирошник.

На Западе раскрыли план побега Зеленского

Накануне Зеленский ознакомил премьер-министра Италии Джорджу Мелони с так называемым «планом победы», отдельно поблагодарив Рим за поставку систем противовоздушной обороны (ПВО).

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