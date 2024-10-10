Тайны дня рождения Путина: «возмутительные» подарки, отказ от поздравлений

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Президент РФ Владимир Путин встретил 72-й день рождения 7 октября. Кто и как поздравил главу государства, кто отказался выказать уважение российскому лидеру, какие презенты ему вручили, что за тайны дня рождения Путина, дарили ли ему «возмутительные» подарки?

Как Путин провел день рождения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин встретил день рождения в рабочей обстановке. 7 октября российский лидер проводил закрытые рабочие встречи и международный телефонный разговор согласно графику.

«Сам президент не очень любит повышенного интереса к своей семье и не считает день рождения и другие праздники поводом для повышенного внимания лично к нему, а не к его работе», — подчеркнул пресс-секретарь.

Вечером Путин в неформальной обстановке пообщался с главами государств и правительств стран СНГ. Они прибыли в Москву для участия в саммите Содружества Независимых Государств, который прошел 8 октября.

Кто поздравил Путина с днем рождения

Одним из первых российского президента поздравил белорусский коллега Александр Лукашенко. По его словам, в Минске высоко ценят последовательную позицию Москвы по развитию белорусско-российских отношений. Он подчеркнул, что желает Путину здоровья, долголетия, счастья и успехов в работе на благо российского народа.

Вслед за Лукашенко поздравительные слова сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Путин обсудил с коллегой «конструктивный характер» двусторонних отношений. Собеседники выразили готовность к дальнейшему тесному взаимодействию и договорились об отдельной встрече на саммите БРИКС в Казани.

Также российского лидера поздравили глава Никарагуа Даниэль Ортега с супругой, бывший президент Молдавии Игорь Додон, молдавский политик Илан Шор, башкан Гагаузии Евгения Гуцул, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, главы Южной Осетии и Абхазии Алан Гаглоев и Аслан Бжания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично поздравил российского лидера Владимира Путина с прошедшим днем рождения в ходе встречи в Кремле. Поздравления направил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В стороне не остались лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Какие подарки вручили Путину, тайны дня рождения

Лукашенко подарил Путину на день рождения произведение ручной работы, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Подарок выполнен белорусскими мастерами в национальной технике. Она не стала уточнять подробности о подарке, сохранив это в тайне.

«Это ручная работа, произведение, сделанное нашими белорусскими умельцами в наших исконно белорусских техниках», — сказала Эйсмонт.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что турецкий коллега специально прислал Путину подарок ко дню рождения. При этом он не раскрыл, что именно получил глава государства. По его словам, это был «хороший турецкий подарок».

«Турецкий президент специально прислал подарок перед его вчерашним разговором», — отметил Ушаков.

Кто отказался поздравить Путина, «возмутительный» подарок

Сербский лидер Александр Вучич не стал публично поздравлять Путина. Адвокат из Сербии Никола Лакич выразил мнение, что подобное решение обусловлено возможной реакцией лидеров Евросоюза.

Лакич отметил, что Вучич активно взаимодействовал с российским коллегой, однако в настоящее время он общается только с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По мнению адвоката, причина этого заключается в том, что для Вучича это стало более выгодным.

Президент Народно-освободительного движения Мирослав Парович отметил, что в предыдущие годы поздравление от Вучича в адрес российского лидера «читалось во всех новостях и на всех телеканалах». В сербском издании Danas подчеркнули, что президент республики впервые за восемь лет не поздравил российского коллегу. Однако в РБК уточнили, что это утверждение не соответствует действительности, так как в последний раз Вучич направлял поздравления Путину в 2021 году.

Тем не менее пользователи Сети посчитали соответствующий жест со стороны Вучича неподобающим, учитывая его прежнюю позицию и отношения с Россией.

«Возмутительный „подарок“ Путину от сербского коллеги Вучича», «[Вучич] показал свое истинное лицо, вот как он отблагодарил Путина», «Уважаемые лидеры поздравляют Путина и дарят ему подарки, а некоторые трусливо молчат», — отметили россияне.

Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры недружественных стран не поздравили Путина с днем рождения.