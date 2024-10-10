Матвиенко сообщила, что обсудила вопросы миграции с президентом Таджикистана

Рахмон и Матвиенко обсудили в Душанбе вопросы регулирования трудовой миграции
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в Душанбе обсудили вопросы регулирования трудовой миграции и сотрудничества в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба главы республики, передает РИА Новости.
«Мы обсуждали, в том числе, острые вопросы — вопросы трудовой миграции, безусловно. Но они обсуждались в таком конструктивном, цивилизованном русле, без эмоций, без ажиотажа», — сказала Матвиенко.
Она добавила, что «ни у кого не получится вбить клин — в том числе извне — между Россией и Таджикистаном».
8 октября стало известно, что Марченко внес в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается считать отягчающим обстоятельством совершение преступления «лицом, имеющим иностранное гражданство, или лицом без гражданства».
При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил «Газете.Ru», что такая мера может дискредитировать российское законодательство.