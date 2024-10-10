Депутатов Госдумы Напсо и Пайкина могут лишить должностей и мандатов

Два депутата от ЛДПР Юрий Напсо и Борис Пайкин могут в ближайшем будущем лишиться своих мандатов. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил РБК со ссылкой на источники в Государственной Думе.

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По данным СМИ, Напсо последний раз принимал участие в голосовании 24 сентября, когда одобрил шесть вопросов повестки. После этого его учетная запись оставалась активной, однако он не голосовал по другим темам, отмечаясь как «не голосовал».

Учетная запись Пайкина была активна последний раз в апреле 2023 года, когда он также принимал участие в голосовании.

Напсо занимает пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, а Пайкин является членом комитета по физической культуре и спорту. На данный момент депутаты не прокомментировали появившиеся слухи, написал РБК.

Московская государственная дума 8 мая лишила мандата депутата Евгения Ступина*. Решение было мотивировано тем, что политик без уважительных причин отсутствовал на всех заседаниях Мосгордумы более шести месяцев подряд.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.