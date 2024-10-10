Матвиенко: РФ не видит смысла в организованных Киевом мирных саммитах

Россия не видит смысла в организуемых властями Украины так называемых мирных саммитах, поэтому не принимает в них участие. Об этом заявила журналистам 10 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая находится с рабочим визитом в Душанбе.

«А смысл этих саммитов? Первый с треском провалился, второй, который планировал (Владимир) Зеленский, был бы такой же пустой, никчемный. И ни к чему положительному не мог бы привести. Это не о мире, не о переговорах, не о прекращении противостояния», — сказала Матвиенко, слова которой приводит ТАСС.

По ее словам, Москву абсолютно не интересует, будет ли проводиться такой саммит или нет, поскольку российская сторона не принимает участия в подобных сходках и не видит в этом смысла.

Первый саммит по урегулированию украинского конфликта проходил 15-16 июля в швейцарском Бюргенштоке.