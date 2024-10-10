В России отреагировали на подписание Вучичем декларации с осуждением действий Москвы

Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине из-за давления Запада, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Вучич многие годы пытается маневрировать между Москвой и коллективным Западом. Почему он это делает? У него главная проблема заключается в том, что Сербия окружена странами НАТО и у них нет своего выхода в море. Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают», — отреагировал Вучич.

Сенатор отметил, что именно из-за давления Запада Вучичу приходится действовать таким образом.

Это не означает, что он вдруг нас возненавидел или полюбил Киев. Но это значит, что его просто такими методами пытаются принудить встать на сторону врагов России Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

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Президент Сербии Александр Вучич подписал декларацию, в которой осуждаются действия России на Украине. Об этом пишет издание N1.

По информации издания, сербский лидер принял участие в саммите «Украина—Юго-Восточная Европа», который проходил в хорватском городе Дубровник. Помимо Сербии на саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и главы других государств Балканского региона.

По итогу саммита была подписана итоговая декларация. Издание пишет, что в документе осуждаются действия России на Украине и выражается поддержка последней. Кроме того, в документе поддерживается курс Киева на интеграцию в Европейский союз (ЕС) и членство в НАТО.

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Президент Сербии Александр Вучич и лидеры других стран Юго-Восточной Европы подписали декларацию с осуждением действий России на Украине. Документ был принят 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике.

Декларация состоит из 14 пунктов. Подписи под ней, помимо Вучича, поставили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент непризнанного Косово Вьоса Османи, президент Черногории Яков Милатович, президент Словении Наташа Пирц-Мусар, премьер-министр Албании Эди Рама, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кристо, временный премьер-министр Болгарии Дмитар Главчев, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Северной Македонии Христиан Мицкоски, вице-премьер Молдавии Михаил Попшой, министр иностранных дел Румынии Луминица-Теодора Одобеску, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и вице-президент Европейской комиссии Дубравка Шуйца.

В документе говорится об агрессии России и восстановлении территориальной целостности Украины

Декларация начинается с осуждения «неспровоцированной, неоправданной и незаконной агрессии России против Украины». По мнению авторов, действия Москвы являются преступлением против украинского народа, грубым нарушением международного права и серьезной угрозой миру.

Наша поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ остается абсолютной. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность предоставлению постоянной многосторонней поддержки Украине и ее народу до тех пор, пока это необходимо авторы декларации об Украине

В одном из пунктов говорится о необходимости восстановить территориальную целостность Украины. Указано, что Крым, Севастополь, Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области должны перейти под контроль Киева. «В связи с этим мы рассматриваем так называемые выборы, проведенные в марте и сентябре 2024 года на территории Украины, недействительными», — отмечается в декларации.

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Белград смягчил формулировки по введению антироссийских санкций и поддержке мер по военной помощи Украине, указанные в соответствующей декларации по итогу хорватского саммита Юго-Восточной Европы и Украины с участием президента Владимира Зеленского, и внес соответствующие поправки в текст документа. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает агентство Tanjug.

«Должен вас разочаровать — был изменен этот пункт и не написано, что страны обязаны, но что они призывают согласовывать [действия] с мерами ЕС. Это то, что мы смогли изменить, три вещи, о которых думаем, что они важны, и это — одна из них. Сербия уважает свою политику и продолжит ее проводить, это политика независимой, суверенной, и свободолюбивой страны и в соответствии с интересами страны ее продолжим», — заявил журналистам Вучич.

При этом на вопрос журналистов, сколько еще Вучич будет пытаться усидеть на двух стульях, имея в виду внешнеполитический курс Сербии на улучшение отношений с Россией и ЕС одновременно, он ответил, что «единственный стул официального Белграда — собственный, сербский».

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Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. Об этом пишет издание Danas.

По информации издания, конкретных причин отсутствия поздравления со стороны Вучича от властей в Белграде не называли.

«В течении восьми лет своего нахождения в президентском кресле он [Вучич] каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого. Герой!» — приводит издание слова популярного в Сербии адвоката Николы Лакича.

Лакич добавил, что раньше Вучич тесно контактировал с Путиным, а теперь лишь с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причина только в том, что это стало выгодно для Вучича.

Издание также приводит слова президента Народно-освободительного движения Мирослава Паровича.

«В предыдущие годы поздравление Вучича Путину читалось во всех новостях и на всех телеканалах. Однако в этом году полная тишина», — отмечает Парович.

Причину отсутствия поздравления он не назвал.

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Конфликт на Украине завершится по корейскому сценарию, но фундаментальное решение отложится на десятилетия, заявил президент Сербии Александр Вучич.

В конечном итоге будет достигнут мир, однако до этого времени будут происходить жесткие столкновения за территории, заявил Вучич, передает РБК со ссылкой на Informer.

Политик отметил, что ситуация на Украине не разрешится окончательно в течение ближайших 10, 20 или даже 30 лет. Американская сторона продолжит активную борьбу с российской, которая не прекратит защищать свои интересы.

«Глупо недооценивать Российскую армию, также недооценили российскую экономику, которая не ощутила последствий», – заключил он.

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Сербия никогда не присоединится к санкциям против России. Об этом Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Это был бы удар не только по России, но и по Сербии — если бы мы после всей нашей истории, после многовековой дружбы с Россией ввели антироссийские санкции. Поэтому мы никогда на это не пойдем», — заявил Вулин.

Зампред правительства Сербии отметил, что Запад, стремясь принудить Сербию к введению санкций, хочет нанести удар «именно по психологической и этической, духовной сфере» российско-сербских отношений. По его словам, присоединение Белграда к санкциям не способно нанести ущерб российской экономике, однако оно стало бы «сильным психологическим и моральным ударом, направленным на то, чтобы Россия почувствовала себя полностью одинокой».

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Президенту Сербии Александру Вучичу действительно грозит опасность. Как сообщает РИА Новости, об этом зявил вице-премьер республики Александр Вулин.

По его словам, данную информацию подтвердили также «и российские службы безопасности».

«Но сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны... Мы его сбережем», - заключил он.

Ранее Вулин заявил, что противники Вучича и поддерживаемые иностранными спецслужбами международные наркокланы угрожают жизни президента Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Министерство иностранных дел сообщило, что Россия поддерживает инициативу сербского лидера Александра Вучича по урегулированию ситуации вокруг Косова.

Об этом на брифинге на полях Евразийского женского форума заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова, передаёт ТАСС.

«Всецело поддерживаем выдвинутые требования», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Россия приветствует намерение повторно направить запрос на возвращение в Косово представителей силовых структур Сербии.

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