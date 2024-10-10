Песков объяснил смягчение визового режима с Грузией

Решение президента РФ Владимира Путина о безвизовом режиме для всех граждан Грузии связано с поддержанием гуманитарных отношений между двумя государствами, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В четверг, 10 октября 2024 года, Путин подписал указ, которым расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии, без исключений для каких-либо категорий.

«Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [— другое]», — подчеркнул Песков.

По его словам, такой диалог не прерывался. Он добавил, что в России достаточно большая грузинская диаспора, россияне постоянно ездят в Грузию как туристы, это «нормальный процесс».