Песков объяснил расширение безвизового режима для граждан Грузии

Решение президента России Владимира Путина о безвизовом режиме для всех граждан Грузии связано с поддержанием гуманитарных отношений между двумя странами, объяснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [- другое]", - сказал представитель Кремля журналистам.

Песков констатировал, что такой диалог не прерывался.