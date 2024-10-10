Песков объяснил расширение безвизового режима для граждан Грузии

Решение президента России Владимира Путина о безвизовом режиме для всех граждан Грузии связано с поддержанием гуманитарных отношений между двумя странами, объяснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Межгосударственные отношения - это одно, а гуманитарные отношения, когда речь идет о диалоге народов двух стран, [- другое]", - сказал представитель Кремля журналистам.
Песков констатировал, что такой диалог не прерывался.
"У нас диаспора грузинская достаточно большая, наши туристы туда ездят, это нормальный процесс", - отметил пресс-секретарь президента.