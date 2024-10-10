Путин сменил посла в Демократической Республике Конго

Президент РФ Владимир Путин назначил Карла Тихазе послом в Демократической Республике Конго.

Указ главы государства опубликован на портале правовых актов. Другим указом от должности освобожден занимавший пост Алексей Сентебов.

"Назначить Тихазе Карла Карловича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Демократической Республике Конго", - предписывается указом.

65-летний Карл Тихазе до своего назначения на новую должность занимал в МИД РФ пост заместителя директора департамента международной информационной безопасности, дипломат обладает рангом чрезвычайного и полномочного посланника 1-го класса. Алексей Сентебов возглавлял миссию в Киншасе с 2017 года.

Дипломатическим отношениям Москвы и Киншасы 64 года (в 1960-1968 годах посольство СССР временно не работало в условиях гражданской войны в стране). Как рассказывал в интервью ТАСС Сентебов, в ДРК заинтересованы в опыте России в строительстве электростанций, разворачивании промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также запуске спутников на орбиту.