Путин расширил полномочия Минобороны

Президент России Владимир Путин наделил Минобороны РФ дополнительными полномочиями в сфере промышленной безопасности на объектах, содержащих ядерное оружие и ядерные энергетические установки военного назначения. Об этом пишет ТАСС.

Указ президента РФ был опубликован в четверг, 10 октября, на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, ведомство отныне организует и осуществляет федеральный надзор на объектах, используемых при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерных вооружений и энергоустановок.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Советом безопасности развитие уголовно-исполнительной системы.