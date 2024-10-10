Жога предложил чиновникам тратить отпуск на Донбасс

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога похвалил деятельность проект Гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО «Доброслужащие», в рамках которого чиновники вместо отпусков едут волонтерами на Донбасс. На заседании Совета при полпреде он заявил, что опыт югорских добровольцев нужно транслировать на все регионы УрФО, сообщает сайт представительства. Ura.Ru

«Считаю, что опыт этого проекта необходимо транслировать на все регионы Уральского федерального округа. Это станет значительным вкладом в дело общей Победы и демонстрацией нашей общей ответственности», — подчеркнул Жога. ТАСС

Он также отметил, что на Урале четко отлажена система помощи семьям участников СВО, но этого недостаточно — работу необходимо усилить. ФедералПресс