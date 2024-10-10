В Госдуме назвали приоритетную страну-посредника в переговорах с Киевом

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в четверг, 10 октября, назвала Китай возможным посредником в переговорах России и Украины.

— Если про нас говорить, то, наверное, нам комфортнее все-таки Китай, в моем понимании. Потому что иначе каждый будет пытаться получить политических дивидендов. А Китай это делает из дружбы. В этом большая разница, — подчеркнула Журова.

По ее словам, роль посредника в переговорах могут выполнить и другие страны БРИКС, передает Lenta.ru.

10 октября советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Киев не готов к прекращению огня по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Отмечается, что «план победы», представленный Великобританией, Францией, Италией и Германией, является инструментом для продвижения ситуации к реализации «формулы мира».

До этого Журова говорила, что переговоры по украинскому конфликту должны проходить при участии Киева. Она подчеркнула, что именно Запад должен отдать команду, а договариваться Москва и Киев все равно будут только между собой.