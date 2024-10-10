В Кремле рассказали, какие бренды предпочитает Путин в одежде

Официальный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил во время брифинга, что президент РФ Владимир Путин отдает предпочтение в одежде российским брендам. Газета.Ru

«Президент очень активно использует российскую продукцию. Тем более за последние два года значительно увеличилось производство наших дизайнеров. Путин часто поддерживает наших производителей», — заявил Песков. RT на русском

Ранее российский лидер заявил о росте до 31% доли российских брендов на рынке РФ. По его словам, этот процесс нельзя останавливать. Наоборот, региональные бренды нужно продвигать. Кроме того, процесс роста присутствия должен иметь системный характер. Москва24