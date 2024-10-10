В Госдуме назвали массированную атаку дронов ВСУ террористическим актом

Атака территории России почти сотней беспилотников ВСУ является очередным террористическим актом Украины против РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. Газета.Ru

«Это очередной террористический акт. Понятно, что ситуация для Украины на фронтах становится патовая. Помощь, которую в течение двух с половиной лет оказывает Запад, резко сокращается. План Владимира Зеленского провалился. Он истерически ищет пути выхода из сложившейся ситуации, понимая, что лично для него существуют угрозы со всех сторон», — отреагировал Чепа. По мнению депутата, Зеленский пытается подобными действиями склонить Россию к переговорам на тех условиях, которые не устраивают Москву. Lenta.ru

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на четверг, 10 октября, ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников. News.ru