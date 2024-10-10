Песков оценил влияние магнитных бурь на работу в Кремле

Магнитные бури, зафиксированные в российской столице, никак не повлияли на работу в Кремле. Об этом во время регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета.Ru

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у него, как себя чувствуют сотрудники администрации главы государства. «Чувствуем себя хорошо. Работаем», — ответил Песков. ТАСС

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупредил в беседе с RT, что сегодня, 10 октября, к вечеру ожидается магнитная буря, которая может достигнуть пятого уровня. RT на русском