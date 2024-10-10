В Кремле прокомментировали сообщения о готовности Киева прекратить огонь

Москва не получала сигналов о готовности Киева к прекращению огня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, в данный момент много рассуждений, но какие-либо действия не предпринимаются.

«Много рассуждений, много схоластики на этот счет в СМИ. По-прежнему никаких действий на этот счет никто не предпринимает», - пояснил Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что западные союзники Киева обсуждают возможное прекращение огня на Украине. При этом собеседники агентства, знакомые с ходом переговоров, подчеркивают, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать Киев. Они также добавляли, что Владимир Зеленский настаивает на том, что Украина не согласится на территориальные уступки России.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Дарья Заровная заявила, что вторая конференция по урегулированию конфликта, которую Киев хотел провести в ноябре 2024 года, не состоится. По ее словам, пока проходят «тематические конференции по каждому пункту» так называемой «формулы» Владимира Зеленского.