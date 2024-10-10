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Депутат ГД Чепа счел массированную атаку дронов ВСУ террористическим актом

Атака территории России почти сотней беспилотников ВСУ является очередным террористическим актом Украины против РФ.

В Госдуме назвали массированную атаку дронов ВСУ террористическим актом
© Газета.ру

Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Это очередной террористический акт», - подчеркнул он.

По словам депутата, ситуация для ВСУ на поле боя постепенно ухудшается, а украинский лидер Владимир Зеленский провалил продвижение своего «плана победы» на Западе. В этой связи он «истерически ищет пути выхода из сложившейся ситуации», отметил Чепа.

Силы ПВО за ночь 10 октября уничтожили 92 украинских беспилотника, из них 47 над Краснодарским краем, сообщили в Минобороны. В Адыгее жителей поселка Родникового эвакуируют из-за возгорания, которое возникло после атаки беспилотников на регион, сообщил руководитель Адыгеи Кумпилов. Глава Чечни Кадыров предложил отправлять на СВО молодых людей республики, ведущих «аморальный образ жизни».

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