Песков прокомментировал сообщения об отправке военных КНДР на Украину

Сообщения о возможной отправке солдат из КНДР в зону специальной военной операции (СВО) на Украине напоминают «очередную утку». Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. Газета.Ru

«Это похоже на очередную утку», — сказал пресс-секретарь президента РФ, комментируя ситуацию. Lenta.ru

С утверждением, будто военнослужащие КНДР могли быть отправлены на Украину, выступил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён. Таким образом он интерпретировал союзнический договор Москвы и Пхеньяна. Министр также заявил, что военнослужащие из КНДР якобы уже могли погибнуть на территории Украины. ТАСС