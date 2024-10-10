В МИД РФ отреагировали на слова Трампа о сделке по ядерному оружию

Заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что во время его президентства Россия, Китай и США были близки к заключению сделки о полной денуклеаризации, не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы российского МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.

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Накануне кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон, Москва и Пекин в период, когда он был у власти, приблизились к заключению сделки, которая подразумевала полный отказ от ядерного оружия.

Однако замглавы российского МИД РФ Сергей Рябков опроверг это утверждение, подчеркнув, что оно «не соответствует действительности».

«Хорошо известно, что попытки администрации Трампа посадить за один переговорный стол вместе с нами китайскую делегацию, китайских представителей, успехом не увенчались», - заявил он.

Дипломат напомнил, что в то время американцы были заинтересованы в диалоге с Пекином, а Россия рассматривала в качестве «участников подобных гипотетических переговоров», помимо США, еще и Великобританию и Францию.

«Но все это в прошлом. Сейчас ситуация радикально изменилась», - констатировал Рябков.

Напомним, что в своем послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с США о стратегической стабильности, но только в том случае, если на них будут обсуждаться и другие вопросы безопасности.

Как отмечал президент РФ, США хотят обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в то же время пытаются нанести России «поражение на поле боя». Также Путин назвал голословными обвинения в том, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в космосе.