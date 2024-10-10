Путин официально уволил посла России в США

Президент России Владимир Путин освободил от должности посла РФ в США Анатолия Антонова. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Антонова освободили от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в США, а также от должности постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств.

Напомним, что Антонов родился в Омске в 1955 году. Окончил МГИМО. Свою карьеру в МИД начал в 1978 году. В разные годы дипломат занимал должности посла по особым поручениям, директора департамента по вопросам безопасности и разоружения, заместителя министра обороны и заместителя министра иностранных дел. Пост посла РФ в США он занял в 2017 году.

Антонов говорил о скором окончании своей работы на должности еще в июне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что возвращение посла не означает понижения уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном. По словам представителя Кремля, нового человека на этот пост «своевременно назначат».