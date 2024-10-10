Кадыров объявил кровную месть двум депутатам ГД и миллиардеру Керимову

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в четверг, 10 октября, провел заседание представителями силового блока, на котором обсуждал перестрелку у офиса Wildberries. На нем он обвинил депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора Сулеймана Керимова в подготовке его убийства.

— У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины (основательницы Wildberries Татьяны Ким — прим. «ВМ») бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить, — подчеркнул Кадыров.

Политик также объявил им кровную месть, если они не предоставят доказательств своей невиновности, передает Telegram-канал Readovka.

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Ким Владислав Бакальчук 18 сентября вместе с группой неизвестных попытался проникнуть в головной офис компании в Москве. Началась стрельба, в результате погибли два человека, несколько были ранены. Что случилось после попытки захвата офиса Wildberries и есть ли перспективы у иска Бакальчука — в материале «Вечерней Москвы».

Кадыров прокомментировал конфликт в офисе Wildberries

Стало известно, что сотрудники компании «ВБ Девелопмент», возглавляемой Владиславом Бакальчуком и занимающейся строительством складов для Wildberries, покинули один из ключевых офисов маркетплейса, расположенный на улице Ленинской Слободе в Москве.