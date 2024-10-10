Госдума упростит порядок признания инвалидности в новых регионах РФ

В Госдуму будет внесен законопроект об упрощении порядка признания инвалидности для жителей новых регионов России. Об этом сообщает РИА Новости.

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Документ будет представлен в парламент партией «Справедливая Россия — За правду».

"Ведомости": в России работают над проектом закона о патриотическом воспитании

Дополнения предлагается внести в федеральный закон «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере социальной защиты и социального обслуживания граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

В частности, действие документов об инвалидности, которые были выданы до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, предлагается сделать бессрочным.

Аналогичные нормы в свое время были внесены в федеральное законодательство после вхождения в состав России Крыма и Севастополя.

10 октября сообщалось, что в России разрабатывают закон о патриотическом воспитании. Его могут внести в Госдуму в весеннюю сессию 2025 года. Закон раскроет понятийный аппарат патриотического воспитания, а также поставит соответствующие задачи для органов власти. В частности, в документе пропишут, кто и за что отвечает на федеральном и региональном уровнях в данной сфере.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит законопроекты о борьбе с незаконной миграцией до конца осени.