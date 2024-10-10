Кадыров сделал заявление насчет конфликта вокруг Wildberries

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не придавать происшествию со стрельбой в офисе маркетплейса Wildberries «национальный окрас». По его словам, кто-то заявляет, что зачинщиками конфликта якобы стали «кадыровцы».

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«Обсудили инцидент, произошедший в офисе компании Wildberries… Есть люди, которые старательно придают этому национальный окрас и заявляют, что зачинщиками конфликта якобы являются кадыровцы», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

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Он подчеркнул, что если у кого-то есть претензии к «кадыровцам», то выражать их нужно лично ему. Он также подчеркнул, что придающие национальный окрас конфликту люди зря надеются на то, что можно стравить так целые народы.

Днем 18 сентября возле офиса Wildberries произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, еще несколько получили ранения. Напавшим на офис грозит серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.