Кадыров пообещал отправить на СВО злостных нарушителей ПДД

Нарушители законов в Чечне, в том числе правил дорожного движения, будут направлены в зону специальной военной операции, чтобы искупать свои нарушения и преступления. Об этом в Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Глава Чечни провел совещание с руководством силовых структур по региону, и отметил, что в Чечне складывается хорошая обстановка в плане правопорядка. Однако также регистрируются случаи противоправных и преступных действий, которые совершаются в основном молодежью — в том числе демонстративное нарушение ПДД, употребление наркотиков и аморальные поступки.

«Как сказал выше, мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — заявил Кадыров.

Глава Чечни добавил, что в данный момент в республике формируется новое подразделение численностью в 2,5 тыс человек, и ему не помешают подкрепления.

До этого Рамзан Кадыров передал новые автомобили для нужд СВО.