Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Украиной химоружия

Россия тщательно фиксирует случаи применения Украиной боевых отравляющих веществ и недавно передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты своего расследования. Об этом сообщил посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин, выступая на 107-й сессии Исполнительного совета организации.

"Российская сторона тщательно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия и регулярно информирует об этом ОЗХО", - отметил он.

В частности, накануне текущей сессии в Технический секретариат ОЗХО были переданы результаты расследования для распространения среди участников организации. "Просим Техсекретариат и государства-участники максимально серьезно отнестись к этой информации", - сказал Тарабрин.

"Серьезную озабоченность вызывает также поступающая с мест информация о готовящихся на Украине масштабных провокациях с применением токсичных химикатов", - добавил постпред.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинская армия использовала в августе 2024 года в Судже Курской области западное химическое оружие под видом дымовых снарядов. По его словам, эти боеприпасы с металлохлоридной смесью в количестве 3,8 тыс. штук были поставлены в сентябре 2023 года в составе пакета западной военной помощи. Кириллов добавил, что Минобороны РФ обладает информацией о подготовке Украиной провокаций с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ в ходе СВО. Для успешной реализации своих планов Киев намерен воспользоваться отсутствием российских представителей в Исполнительном совете ОЗХО, а в случае успеха собирается добиваться дальнейшего лишения представителей РФ должностей в Техническом секретариате, подчеркнул генерал.