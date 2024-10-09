Песков ответил на вопрос о разговорах Путина с Трампом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин не разговаривал с экс-президентом США Дональдом Трампом с момента окончания его полномочий в 2021 году.

"Что касается звонков, это ложь, - заявил Песков агентству Reuters. - Не было никаких звонков, и они не проводили телефонных переговоров после того, как Трамп перестал быть президентом".

Информация о возможных контактах Путина и Трампа впервые появилась в представленных телеканалом CNN выдержках книги члена редколлегии газеты The Washington Post Боба Вудворда. По его версии, они могли общаться до семи раз по истечении полномочий 45-го президента США в январе 2021 года.

Однако директор по коммуникациям предвыборного штаба Трампа Стивен Чун в письменном заявлении, по сути, опроверг эти данные, отметив, что "ни одна из этих выдуманных историй Боба Вудворда не является правдой".

В том же ключе высказался советник экс-президента Джейсон Миллер. "Я не слышал, что они [Путин и Трамп] разговаривают. Так что я бы противостоял [таким утверждениям]", - подчеркнул Миллер. Директор национальной разведки США Эврил Хейнс, по свидетельству Вудворда, отказалась прояснить, имели ли место такие звонки или нет.